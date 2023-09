Está com sorte? Ache “DINHEIRO” e “PIX” em menos de 15 segundos e veja o que te espera

O caça-palavras é um teste muito antigo, porém com um potencial muito grande para testar suas habilidades cognitivas, além de estar muito presente na atualidade, mesmo em uma era de tecnologias e modernidades.

O desafio é muito mais que simples diversão, é uma verdadeira academia para o cérebro humano. E, neste, caprichamos na dificuldade.

O Portal 6 separou para você um desafio de alto nível, e em dose dupla, para você encontrar as palavras “DINHEIRO” e “PIX” em menos de 15 segundos.

Será que você consegue? Ache “DINHEIRO” e “PIX” em menos de 15 segundos e veja o que te espera

E aí, caros e caras leitores/ leitoras, conseguiram encontrar as palavras em menos de 15 segundos? Confessem, pois o caça-palavras dessa vez estava bem difícil.

Para quem acertou, parabéns! Suas habilidades cognitivas são bem acima da média de muitos brasileiros e brasileiras.

Para quem não conseguiu, tenta novamente que ainda tem como tentar encontrar as palavras:

Segue, logo abaixo, o resultado do teste para você conferir onde estavam as 2 palavras dentro do quadro:

Gostou do desafio? Que tal se testar nestes outros aqui também: