Maior empresa privada de Goiás é eleita a melhor do segmento no Brasil

A Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo) foi eleita a campeã do agronegócio pelo Valor 1000, que lista as 1.000 maiores companhias do Brasil.

O levantamento destacou que a Comigo é a maior empresa privada de Goiás e a quinta maior do Centro-Oeste. Ao considerar os negócios de diferentes setores, a cooperativa, fundada em Rio Verde, saiu do 101º lugar e hoje está na 85ª posição.

No ano de 2022, a Comigo registrou um faturamento de R$ 15,6 bilhões, o que representa um crescimento de 50% em comparação com o ano de 2021. Neste mesmo período, o número de cooperados aumentou de 09 mil para 11 mil, aproximadamente.

De acordo com o presidente do conselho administrativo, Antônio Chavaglia, o bom desempenho é resultado de fatores como o aumento dos preços das commodities agrícolas e do volume de recebimento de grãos. A expectativa é de que a safra de 2022/2023 seja 14% maior em relação à de 2021/2022.

O Valor 1000 premiou a Comigo, juntamente com as demais 25 empresas que se destacaram em cada área, nesta segunda-feira (28), em uma cerimônia realizada em São Paulo (SP).

Assim, a Empresa de Valor 2023 foi para a Gerdau, do setor de metalurgia e siderurgia. Vale destacar que os 1.000 maiores negócios foram responsáveis por uma receita líquida de R$ 7,4 trilhões, uma alta de 11,1% de 2022 para 2023.

Além dos balanços, o levantamento analisa as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).