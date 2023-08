Pastor que comandava ‘campo de concentração’ já recebeu a maior honraria de Anápolis

Proprietário da Amparo Centro Terapêutico, o pastor Klaus Júnior recebeu a Comenda Gomes de Souza Ramos, a maior honraria de Anápolis, em 2018.

A clínica clandestina foi desmantelada na última terça-feira (29) após operação da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI).

Titular da DEAI, Manoel Vanderic comparou o local a um ‘campo de concentração’ pelas condições nas quais foi encontrado.

No momento da operação, a clínica abrigava 50 pacientes, entre adolescentes, idosos, dependentes químicos e uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com Vanderic, o pastor Klaus Júnior fugiu por uma mata no momento em que a operação estava sendo realizada. Ele segue foragido.