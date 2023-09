Seu ronco pode levar a três tipos perigosos de apneia do sono

-> Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é uma doença crônica, o paciente tem pausas na respiração enquanto dorme causadas pela obstrução da passagem de ar na região da garganta, na maioria das vezes acompanhada de um ronco alto e frequente, seguido de engasgos.

Em casos graves podem ocorrer até mais de cem vezes por noite.

Doença extremamente prevalente, aproximadamente 33% da população adulta no mundo, sendo que a maior parte, entre 85% e 90%, convive com a doença sem receber o diagnóstico e continua sem tratamento.

Hoje ela compromete a saúde e a qualidade de vida de cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo.

-> Quais os 3 tipos?

1)Apneia Obstrutiva do Sono (AOS)

2)Apneia central do sono (ACS)

3)Apneia mista do sono

-> Quais os sintomas?

Ronco alto e frequente, dificuldade de manter o sono, sonolência e cansaço diurno, dificuldade de concentração, comprometimento da memória, diminuição da libido e impotência sexual, risco aumentado de acidentes com veículos, perda da produtividade

-> Quais são os fatores de risco para cada tipo?

A) Apneia Obstrutiva do sono

Excesso de peso, tamanho da circunferência do pescoço, estreitamento das vias aéreas, histórico familiar, etnia e idade, álcool e sedativos, dormir de barriga para cima

B) Apneia Central

Problemas cardíacos: arritmias e insuficiência cardíaca, AVC ou Tumor cerebral

-> Quais doenças estão associadas?

Hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas/fibrilação atrial, acidente vascular cerebral (AVC), diabetes

-> Como é feito o diagnóstico?

– Avaliação Médica durante a consulta com história clínica, exame físico e além de relatos das pessoas que convivem.

– Testes de ronco e sonolência: Stop Bang e Teste de Sonolência Epworth (hiperlinks)

– Exame de Polissonografia: Há hoje o exame que é realizado em clínicas do sono e também podemos realizar em casa com aparelho da Biologix, saiba mais.

-> E o tratamento?

1) Casos leves ou moderados: Aparelhos intra-orais (AIO) é uma ótima opção. Estes aparelhos são usados apenas durante o sono e são construídos de modo a posicionar a mandíbula mais para a frente, possibilitando que a passagem do ar na garganta fique desobstruída.

2) Casos moderados a grave: CPAP, sigla em inglês para “Continuous Positive Airway Pressure”, é o tratamento recomendado como padrão ouro, ou seja, aqueles que apresentem mais de 15 apneias/hipopneias por hora. Uma análise completa do paciente deve ser realizada a fim de entender e abordar as melhores chances de adaptação.

3) Cirurgias são indicadas para correções anatômicas na face, amígdalas ou adenoides, mas precisam ser muito bem avaliadas por especialistas.

-> E mudanças de hábitos vida fazem parte do tratamento:

Perder peso e manter o peso adequado, praticar atividades físicas, dormir de lado para quem tem o costume de dormir de barriga para cima, evitar uso de bebidas alcoólicas especialmente antes de dormir, e o uso de sedativos, manter uma alimentação leve no jantar, elevar a cabeceira da cama entre 15 e 20 centímetros, evitar o tabagismo.

Procure sempre realizar acompanhamento médico.

Rizek Hajjar Gomides é médico, formado pela Uniceplac – Brasília. Especialista em Clínica Médica pelo Hospital IGESP – SP. Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor. Fellow em CardioOncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e InCor. Tem consultório próprio em Brasília e escreve no Portal 6. Siga-o no Instagram: @rizekhajjar