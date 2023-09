Cansada de ser agredida, mulher dá facada na perna de namorado em pizzaria

Cansada das constantes agressões físicas cometidas pelo namorado, de 41 anos, e na tentativa de se defender dos atos violentos, uma mulher, de 33 anos, decidiu se proteger de forma mais incisiva – dando uma facada no companheiro. A situação aconteceu na sexta-feira (31), em Aparecida de Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, tudo começou quando a vítima e suposto agressor estavam comendo em uma pizzaria, na Vila Romana.

Motivado por uma crise de ciúmes, o homem deu início a uma discussão com a mulher que, logo, se transformou em agressão.

Inicialmente, o suspeito teria dado murros e tapas na cabeça da vítima. Para tentar se defender das ações, ela fez uso de uma faca e golpeou o homem na altura da perna esquerda.

Após a atitude, o companheiro entrou no veículo dele, um Tucson prata, e tentou fugir do local. No entanto, dada a gravidade do ferimento, acabou desmaiando dentro do veículo e foi socorrido por alguns populares.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi chamada e compareceu no local, assim como a Polícia Militar (PM).

O suspeito foi levado inconsciente até o Hospital Geral de Aparecida de Goiânia, onde segue hospitalizado. O estado de saúde dele é regular.

Em depoimento à Polícia Civil (PC), a vítima afirmou que foi agredida pelo homem outras vezes e solicitou medidas protetivas de urgência.

Um auto de prisão em flagrante foi deflagrado em desfavor do homem.