Esposa de Regis Danese presta homenagem ao cantor nas redes sociais: “Tudo isso vai passar”

A esposa do cantor Regis Danese, Kelly Danese, utilizou as redes sociais na noite de quinta-feira (31), para prestar uma homenagem ao artista, que está internado no Hospital Estadual de Urgências de Goiás (HUGOL), após ser vítima de um acidente de carro na BR-153, em Jaraguá.

Após fazer a primeira visita ao artista desde ocorrido, a mulher compartilhou uma imagem em que aparece ao lado da celebridade e aproveitou o momento para prestar apoio ao companheiro.

“Você é o meu amorzinho, estamos juntos na alegria e na dor e torço pra que tudo isso passe logo, novos tempos, nova vida, novas oportunidades, o melhor de Deus está por vir, tudo isso vai passar. Te amo e estou contigo nesse momento difícil. Muita luz, e muita saúde sobre ti”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Danese (@kdaneseoficial)

Em um boletim divulgado na quinta-feira (31), o HUGOL afirmou que o estado de saúde de Regis é regular e que ele está consciente e respira espontaneamente.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (30) no momento em que o artista estava a caminho de Ceres, cidade à 180 km de Goiânia, para realizar um show.

O cantor bateu o carro contra uma carreta, em uma colisão frontal, ocasionando um capotamento do veículo. Ele estava acompanhado do irmão, Daniel Danese, que não teve ferimentos.

O motorista da carreta também não se machucou e passa bem.