Festival Anapolino de Música está com inscrições abertas e selecionados vão receber cachê por apresentação

Já começou o período de inscrições para a 10ª edição do Festival Anapolino de Música (FAMU), onde artistas de todo o país podem participar.

O prazo para se candidatar vai até o dia 15 de setembro, sendo que não há restrição de gênero musical no evento – todos estão liberados.

Os 30 talentos que forem selecionados irão receber o pagamento de cachê pela apresentação, no valor de R$ 2 mil cada.

Além disso, os classificados para as finais também serão premiados com o valor de R$ 1.250.

O prêmio final para a categoria single ainda contemplará os três primeiros colocados com mais R$ 2 mil, além de um troféu.

Já para a categoria Pocket Show, o pódio irá receber o valor de R$ 4,5 mil, mais o troféu.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da Prefeitura de Anápolis, através deste link.

Quem for selecionado terá o nome publicado no endereço eletrônico do festival e do município, no dia 26 de setembro.

A 10ª edição do FAMU será realizado pela eLive Produtora, entre os dias 06 e 8 de outubro, na Praça Dom Emanuel. Para mais informações, acesse o site oficial do evento.