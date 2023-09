Enfrentando dificuldades, moradores denunciam que problemas com falta d’água persistem em Anápolis neste sábado (02)

Passando por dificuldades e com respostas incertas por parte da Saneago, moradores da região Leste de Anápolis seguem enfrentando problemas com a falta d’água neste sábado (02), mesmo após a companhia ter afirmado que a situação seria solucionada nesta sexta-feira (1º).

A situação se iniciou ainda na terça-feira (29) e permanece dando dor de cabeça para os anapolinos. Inconformada, Juliana Vaz, residente do Summerville, relatou ao Portal 6 que onde mora, o recurso acabou na quinta-feira (31) e não voltou mais.

“Tenho três crianças em casa, a minha de 02 anos e também cuido de mais duas, de 01 e 06 anos. É complicado”, destacou.

De acordo com a residente do Summerville, a Saneago afirma que já normalizou o serviço, no entanto, ela destaca que “como normalizou, se estamos sem água?”. Além dela, moradores do Bairro de Lourdes, Cidade Industrial, Jardim Alvorada e Jardim Europa também registraram reclamações.

Em nota enviada ao Portal 6 nesta sexta-feira (1º), a estatal apontou que os problemas no serviço se explicam pela falta de energia elétrica “que persistiu das 18h30 às 22h05 do dia 31 na Captação Piancó 1″.

Todavia, na mesma data, a empresa garantiu que o serviço ” já está normalizado em grande parte da cidade e em fase final de recuperação nos bairros atendidos pelos Centros de Reservação Aeroporto e Lourdes”.

À reportagem, o presidente da Agência Reguladora do Município de Anápolis (ARM), Robson Torres, defendeu que “até o presente momento, vários locais ainda estão sem água conforme nosso monitoramento, o que é inadmissível e inconcebível, pois já se vão mais de 30 horas após o início do reestabelecimento”.

Por outro lado, a Saneago afirmou em nota ao Portal 6 que o abastecimento já está normalizado em cerca de 90% na manhã deste sábado e a previsão é de que a regularização total se dará ao longo do dia.

Confira a nota na íntegra

A Saneago informa que, na manhã deste sábado (2), o abastecimento já está normalizado em cerca de 90% da cidade. O fornecimento de água foi retomado para todas as regiões de Anápolis, no entanto ainda há redes de distribuição em processo de enchimento. Isso porque, no sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água, iniciando pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente zona média e, por último, zona alta. Dessa forma, o sistema está em fase de recuperação, com previsão de regularização total ao longo deste sábado.

Neste período que antecede a normalização total do sistema, é essencial que a população continue colaborando e faça o uso comedido da água acumulada nos reservatórios domiciliares. Confira dicas de economia de água em www.saneago.com.br/dicas/.