“Nojo de gente pobre”, diz assessor de Kelly Pires após críticas à influencer

Um desabafo do assessor da influenciadora Kelly Pires gerou polêmica nas redes sociais neste sábado (02), ao tentar rebater críticas que ela estaria sofrendo após a prisão do marido, na última terça-feira (29). Revoltado com os haters, ele chegou a falar que tinha “nojo de gente pobre”.

Por meio dos stories do Instagram, Carlos Henrique Carvalho chamou de “babacas” as pessoas que começaram a desmerecer o trabalho da influencer e ainda destacou que os mesmos estão “só esperando uma oportunidade, uma falha, para destruir ela com palavras e julgamentos”.

Não o bastante, o assessor proferiu mais ofensas, afirmando ter nojo de invejosos, “que não tem coragem de pagar nem metade do preço que a Kelly paga”.

Carlos também defendeu a influenciadora ao afirmar que ela trabalhou muito para chegar até onde chegou e que o suposto crime cometido pelo marido dela – Rodrigo Oliveira – seria “problema deles”.

“Deus deu livre arbítrio para cada um, não cabe a nós julgar ninguém!”, argumentou.

O desabafo continuou em uma outra publicação, onde o assessor apontou que as críticas e julgamentos vêm de pessoas “baixas, fúteis, preguiçosas , invejosas e incapazes”, e que gostariam de ter a vida dela.

Pouco tempo após as postagens, Carlos acabou por apagar o desabafo, mas os prints com as declarações já tinham começado a circular por grupos de WhatsApp da cidade.

Vale lembrar que Rodrigo Oliveira foi preso no decorrer da operação Crédito Reverso, que investigou e cumpriu 24 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão contra um grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro.