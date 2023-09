Adolescente morre após se afogar em represa na zona rural de Catalão

Um adolescente, de 13 anos, morreu na tarde deste domingo (03), após se afogar em uma represa, na Comunidade Cisterna, zona rural de Catalão.

O afogamento ocorreu por volta de 13h30 e o próprio pai conseguiu resgatar o filho da água após ser alertado por crianças que estavam pescando na região.

Logo que o Corpo de Bombeiros foi acionado, encontrou uma cena de completo desespero.

Segundo a corporação, a aproximadamente 2 km da BR 050, o pai do garoto estava no veículo com o filho já em estado crítico, com sinais de afogamento de grau 6, em parada cardiorrespiratória e com a boca espumando.

De imediato, os bombeiros iniciaram os procedimentos de primeiros socorros com o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP).

A vítima foi rapidamente encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima para que pudesse receber os atendimentos médicos necessários, mas não resistiu.