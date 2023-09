Baixista do Ultraje a Rigor passa por cirurgia e estado de saúde é grave, diz hospital

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, passou por uma cirurgia intracraniana de emergência que durou 3h30, segundo informou o Hospital São Luiz Itaim. De acordo com a instituição, o estado de saúde dele é grave.

O baixista, que completou 56 anos neste domingo (3), está internado na UTI da unidade médica da capital paulista após ter sido baleado na cabeça em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Agora, ele seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica.

O último boletim médico do músico dizia que o estado de saúde dele era considerado “delicado”. Mingau está sendo atendido pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.

Mingau foi atingido após seu carro ter sido alvejado por tiros enquanto passava pela Ilha das Cobras. Ele estava acompanhado de um amigo, que prestou depoimento na delegacia nesta manhã. À polícia, disse que, no momento em que o músico foi baleado, os dois tinham ido fazer um lanche na Praça do Ovo, que fica no bairro.

Um suspeito de envolvimento no ataque foi preso na tarde desde domingo, conforme informou a Polícia Civil. A prisão foi feita numa casa na mesma região em que Mingau foi baleado.

O bairro é dominado pelo tráfico, de acordo com a delegacia da cidade, e é conhecido por ser um ponto de compra e venda de drogas. A polícia investiga se o carro de Mingau foi confundido pelos traficantes, enquanto ele passava pela região. O veículo, um Ford Ranger preto, foi apreendido.

Outra hipótese da Polícia Civil é de que o músico tenha ido à Ilha das Cobras para comprar drogas. Foi o que admitiu inicialmente à Polícia Militar o amigo que estava com Mingau. Depois, ao ser ouvido na delegacia, ele mudou a versão e disse que os dois foram ao local para fazer um lanche.

Antes de baleado, Mingau sacou dinheiro em uma agência bancária no centro de Paraty, na parte turística da cidade.

Mingau é baixista da banda paulista Ultraje a Rigor desde 1999 e tem uma pousada em Trindade, distrito de Paraty. Após ser baleado, o músico foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda.

Como o local não contava com neurologista, ele foi transferido para São Paulo no início da tarde deste domingo, em uma UTI aérea.