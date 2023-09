“Lula fazendo um bom governo e tendo saúde, vai pra reeleição e ganha do Caiado e de qualquer outro”, aposta Kajuru

Jorge Kajuru (PSB) está diferente e a participação dele no “6 perguntas para” deste domingo (03) é a prova disso. Atual vice-líder do Governo Lula no Senado Federal, o parlamentar sustenta que o trabalho e a psicanálise tem o tornado um novo homem.

Costumado ser um prato cheio para entrevistas, devido às polêmicas certeiras em suas falas, Kajuru conseguiu ser generoso até mesmo com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) – seu antes eterno desafeto.

Agora, segundo o senador, ele só quer paz. Deseja que o tucano volte a vida pública, acha que o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), seria um bom presidente, mas não acredita na vitória dele em 2026 caso seja candidato. Isso porque, como acredita Kajuru, Lula tende a ser imbatível no próximo pleito caso continue ‘fazendo um bom governo’.

Kajuru também se mostra um pouco chateado pelo fato do trabalho dele no Senado não receber, nas palavras dele, o devido destaque da imprensa goiana. Tanto é que aponta dados de assiduidade no Congresso Nacional, destaca as altas verbas enviadas ao estado fruto de emendas do mandato dele e elogios de colegas e também de Caiado quanto à atuação na política.

Questionado se vai ser candidato ao mesmo cargo em 2026, ele desconversa e diz que está cedo para falar sobre o assunto. No entanto, indica que a saúde e o reconhecimento dos goianos balizará essa decisão.

6 perguntas para Jorge Kajuru

1. Como está sendo sua volta ao rádio goianiense?

Jorge Kajuru: Voltar ao rádio goianiense foi um prazer porque é indiscutível a credibilidade da Band News. Uma emissora que eu trabalhei, eu fui o primeiro entrevistado da história do Brasil na Band News quando eu era da Band em São Paulo. Portanto, eu tenho uma relação histórica com a Band News e tenho a liberdade de expressão que eu tinha na minha própria rádio que era a Rádio K do Brasil.

Para mim é uma notícia que foi a mais importante do ano. Me causa emoção todo dia poder entrar ao vivo ou gravar quando eu tenho um compromisso aqui, porque a minha primeira prioridade é o meu trabalho como senador e ninguém trabalha mais do que eu. Não é senador goiano não, nenhum senador brasileiro trabalha mais do que eu. Basta você ver aí o número de presenças em quatro anos e meio de mandato dos senadores. Tem senador goiano que já faltou mais de trezentas sessões aqui. Eu só faltei três vezes porque eu estava na UTI. Só faltei três sessões. Em quatro anos e meio de mandato. Isso nunca aconteceu na história do Senado Federal.

2 . Está satisfeito com seu trabalho no Senado?

JK: Estou muito satisfeito com o meu trabalho no Senado Federal. Graças a Deus há 30 dias atrás, a seríssima pesquisa do Congresso em Foco trouxe uma informação emocionante para mim. Eu recebi uma avaliação quatro estrelas. O total que cada senador pode receber é cinco estrelas e eu recebi quatro. Sou considerado hoje o segundo senador mais transparente e mais atuante entre os 81 do Brasil.

Com cinco estrelas ficou em primeiro lugar o senador paranaense Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), que é meu amigo pessoal e brincou comigo: “Kajuru isso é uma injustiça. Você tem que ser o primeiro, você trabalha muito mais do que eu você, tem mais projeto do que eu. Você tem tudo mais do que eu”. Falei para ele não esquentar a cabeça. Ser o segundo melhor do Brasil é um orgulho para Goiás, é um estado que eu tenho gratidão eterna. Isso nunca aconteceu na história de Goiás, um senador goiano ser o segundo melhor do Brasil em transparência e em atuação. Ou seja, como quem realmente trabalha.

Portanto, [posso] dizer se eu estou satisfeito? Claro! Eu sou o campeão não de Goiás, [mas] do Brasil em número de proposituras. Eu passo de 400 projetos de lei apresentados em quatro anos e meio de mandato e todos aprovados por unanimidade e projetos históricos na saúde, diabetes, autismo, doenças raras, habitação, rodovias, aeroportos… Isso nunca aconteceu na história de Goiás. É a verdade absoluta o próprio Ronaldo Caiado, maior governador da história de Goiás, já reconheceu isso publicamente. Nunca nenhum senador trabalhou mais que o Kajuru e conseguiu mais recursos pra Goiás do que o Kajuru.

Em quatro anos e meio de mandato eu já trouxe mais de R$ 300 milhões para Goiás. Eu vou chegar a quase R$ 5 bilhões até dois mil e vinte cinco e terminarei com mais ainda até 2027, que mesmo um ano depois de terminar o mandato eu ainda tenho direito a emendas.

Então, eu só posso falar com alegria e respeito porque não é nada mais do que minha obrigação. Eu não tenho nem o que fazer muita propaganda disso, faço porque ninguém fala. Infelizmente, a imprensa não fala. Não informa aos sete milhões de goianos quem é o senador Kajuru no dia a dia aqui em Brasília no Congresso Nacional. Então, como ninguém fala eu tenho que falar.

3. Pretende concorrer a mais um mandato de senador?

JK: Eu tenho que trabalhar agora, eu tenho chance agora como vice-líder do governo Lula, escolhido pelo Lula, como líder do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), da bancada histórica do PSB no Senado Federal. Eu tenho todos os ministérios com portas escancaradas para mim. Eu tenho muitos recursos pra levar pra Goiás, para os 246 municípios, eu tenho obras históricas que vão ficar para a vida inteira em Goiás, especialmente na saúde, na educação, na habitação e em tantos outros segmentos. Podem ter certeza disso. Portanto, não é hora de falar em reeleição minha em 2026. Isso vai depender da população goiana e da minha saúde.

4. O que passa pela sua cabeça quando ouve o nome de Marconi Perillo?

JK: Só paz. Chega de ódio, chega de briga. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu quero que ele viva a vida dele, que ele volte à vida pública. Parece que ele quer ser candidato ao governo. Que ele tente de novo seguir a vida pública. Já foi punido pela sociedade goiana e pra mim ele merece voltar. Não tenho nada contra ele. Chega de briga e pronto acabou. Ele errou comigo, mas eu também errei com ele. Talvez, errei mais até. Inclusive, porque eu sou explosivo mesmo. Era né? Não sou mais. Estou mais tranquilo hoje. Faço psicanálise, sou bem amado. Portanto, sou bem resolvido. Então, não tem nada de ruim que passa pela minha cabeça sobre o Marconi Perillo. Ele é um bom pai, bom marido, bom filho e que ele siga a vida dele. Não somos amigos, não seremos amigos, mas jamais inimigos.

5. Na sua avaliação, pelo o que você já viu nos primeiros meses deste ano, o governo Lula está no caminho certo?

JK: Um homem público chegar três vezes à Presidência da República com todos os defeitos que ele tem, porque ele tem defeitos, eu já o critiquei várias vezes, ele é um animal político, né? Ele é acima da média, porque ele pensa no ser mais necessitado, ele tem amor a classe mais sofrida deste país — que é a maioria esmagadora.

É o único presidente que tem carinho com essas pessoas. Infelizmente, os outros presidentes lavavam as mãos quando cumprimentavam um pobre, procuravam o primeiro banheiro, todos os presidentes, sem exceção. O Lula literalmente é da povo. Então, o governo dele começou muito bem.

Ele pegou um abacaxi, uma herança maldita, não tenho nada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele é meu amigo, me ligou para me agradecer porque mesmo sendo do governo Lula eu fui o único que não aceitei pedir a quebra de sigilo bancário da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Eu não entro nesses assuntos. Tenho carinho pela Michelle, ela me ajudou no projeto do diabetes. Não 100%, mas ajudou um pouco e eu sou grato. Nada contra o ex-presidente Bolsonaro. O problema dele com a Justiça é dele, eu nem faço comentários sobre isso.

O Governo Lula disparadamente começou com uma aprovação que ninguém imaginava, hoje ele tem 60%. Isso é uma loucura. Inclusive, a aprovação em setores que ele não tinha, como o mundo evangélico, o mundo mais produtivo do Brasil, a classe mais escolarizada do país.

Com a Reforma Tributária bem feita, diferente da Câmara, ela vai ser melhorada no Senado, ele vai para 80% de aprovação em fevereiro do ano que vem. Melhorou tudo, o povo voltou a comer, ninguém mais come osso de galinha, o emprego melhorou.

Tudo que você quiser discutir, se você não for ignorante ou fanático, você tem que reconhecer que o Governo Lula está indo bem e pronto.

6. Acha que Ronaldo Caiado seria um bom presidente da República?

JK: Bem, como é que eu posso falar mal de um irmão que já salvou a minha vida? Nós temos uma amizade familiar de 38 anos. Eu vou dizer que ele vai ser um mau presidente da República? Não. O Ronaldo Caiado seria um ótimo Presidente da República. Ele tem preparo em todos os sentidos. Só que agora é muito cedo pra ele. Evidentemente que ele tem a opinião dele, eu a respeito e ele tem que seguir. Ele tem que tentar, mas é muito difícil.

O Lula fazendo um bom governo e tendo saúde, vai pra reeleição e ganha. Ganha do Caiado e de qualquer outro. Ninguém bate o Lula em 2026 se ele continuar fazendo um bom governo. E além do Lula, se de repente ele não tiver saúde, mas tiver feito quatro bons anos de mandato, nós temos dois nomes fortíssimos: Geraldo Alckmin e Simone Tebet (MDB). É uma dupla quase que imbatível. Então, é difícil para o Ronaldo ganhar a eleição nas urnas. Agora, que eles seria um ótimo presidente da República, eu não tenho nenhuma dúvida disso.