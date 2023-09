Apesar da fama de ser caótico, o Mercúrio Retrógrado desta temporada poderá trazer um milagre muito esperado para alguns signos do zodíaco e, para isso dar certo, é preciso estar com os corações bem abertos.

O ‘RE’ da retrogradação tem muito a ver com ‘re’avaliar, ‘re’analisar e ‘re’visar todos os seus comportamentos e atitudes.

Este é o tempo perfeito para virar a chave e abandonar tudo o que te faz mal.

Seguindo por esse parâmetro, certos ciclos poderão ser fechados com tanta certeza, que não haverá deixas para reencontros.

Logo, o milagre poderá acontecer de uma vez por todas, já que os caminhos estarão livres.

Está pronto para saber de quais casas estamos falando e como poderão reagir com as surpresas do universo? Então confira abaixo a lista que separamos!

Um milagre muito esperado vai cair na vida das pessoas de 3 signos:

1. Gêmeos

Os geminianos podem se preparar, pois o que vai ter de gente ruim saindo da vida deles, sem data para retornar, é coisa séria.

Sabe aquela pessoa que só chega para ser um peso, para criticar e poluir o ambiente?

Pois é, não sobrará nenhuma. É bom rever exatamente em quem tem depositado sua confiança, pois um novo milagre acontecerá na sua vida e é preciso destinar suas energias a isso para que dê certo.

2. Sagitário

Os sagitarianos também trazem consigo o costume de ir levando tudo, já que são muito comunicativos, tranquilos e nada está ruim.

O problema é que existem círculos e ciclos que necessitam de um interrompimento, um fechamento sem volta.

Somente quando derem um basta em algumas situações ruins é que o milagre chegará para fazer a mudança maravilhosa que esses nativos necessitam.

Tanto no campo familiar, quanto no profissional. Vocês só conseguirão se sentir realizados com as novidades que o universo entregará quando fizerem a própria parte.

3. Capricórnio

Por fim, o milagre na vida do capricorniano será no campo romântico. Como estiveram muito focados no trabalho, projetos, sonhos pessoais e financeiros, esqueceram totalmente de dar atenção para os contatinhos e pretendentes.

Pois bem, dessa vez nem adianta correr, pois amor promete chegar para ficar e vocês precisam estar com os corações abertos para receber essa bomba de felicidade!

