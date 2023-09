Cabeleireira que comoveu Anápolis após falecimento do filho de 6 anos revela de que ele morreu

Ainda em luto, Renata Alencar, mãe do pequeno Igor Luciano Alencar, veio a público neste domingo (03) para revelar a causa da morte do garoto, de apenas 06 anos, que comoveu toda a população anapolina.

Após mais de dois meses do trágico falecimento, a cabeleireira publicou um vídeo nas redes sociais, falando sobre a finalização do laudo da necrópsia e sobre como está lidando com este momento delicado.

“Saiu essa sexta [1º] o laudo do IML e eu fui pesquisar a causa da morte, o que tinha acontecido”, contou.

De acordo com a mãe, o pequeno foi acometido por uma pneumonia viral, causada pelo metapneumovírus humano (MPVh), que raramente é testado fora do ambiente hospitalar e que traz sintomas bastante similares aos da gripe e da Covid-19, atingindo mais idosos e crianças pequenas.

Ela relembrou, emocionada, da forma com a qual o filho lutou contra a doença, mas que ao final não havia mais o que ser feito.

“Foram os piores momentos da vida do Igor, e também da minha”, confessou.

Ainda, afirmou que tem lidado com tudo o que vem acontecendo da melhor forma que pode, mas que o processo não tem sido fácil.

“Até agora melhorou meio por cento. Todo dia é um dia de cada vez, é assim que eu estou tentando levar”, afirmou.

Ela também aproveitou o momento para agradecer a todas as mensagens de apoio, carinho e orações enviadas pela comunidade anapolina em prol da memória do pequeno.

“Deus continue te amparando, consolando e fortalecendo Renata! Ele sabe de todas as coisas”, declarou uma usuária.

“Que Deus esteja sempre ao seu lado! Só quem é mãe consegue entender, pelo menos 1% do que você está passando”, se emocionou outra.