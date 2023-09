Essa é a estratégia que moradores de Goiânia estão adotando para pagar menos em corridas de aplicativo

Em meio às diversas opções de aplicativos de transporte, um em específico vem se destacando entre os usuários de Goiânia pelo custo benefício oferecido. Criado na Rússia em 2012, o inDriver chegou aos solos brasileiros em 2018 e tem se tornado uma espécie de ameaça aos concorrentes pelos preços baixos cobrados nas corridas

A diferença, que vem chamando a atenção de muitos usuários, é a possibilidade do passageiro negociar com o motorista quanto uma corrida irá custar, evitando assim a tarifa dinâmica – momento em que os valores das viagens estão acima do habitual – presente nas demais plataformas.

O Portal 6 analisou a diferença de preço em dois trajetos pela capital, às 13h desta segunda-feira (04), sendo o primeiro do Shopping Flamboyant até o Goiânia Shopping. A corrida de 4,3 km custa em média R$ 12 no inDriver, enquanto os demais aplicativos oferecem a R$ 20 e R$ 12,70.

Já o valor sugerido para ir à Praça Universitária, saindo do Carrefour localizado na Avenida T-9 é de R$ 16 na plataforma. Já na concorrência, o preço salta para R$ 23 e R$ 16,60 para o trajeto de 3,6 km.

Uma das adeptas e que se rendeu ao inDriver é a vendedora Marluce Felizardo, de 57 anos, que afirmou usar a plataforma para ir trabalhar todos os dias em Goiânia.

“Uma amiga me indicou e me interessei quando ela falou que eu poderia oferecer um valor. Desde então, só uso o inDriver”, apontou.

A profissional faz o trajeto diário do Setor Coimbra até a região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, pelo valor de R$ 10 a R$ 13. Já na concorrência a corrida sai a R$ 18 a R$ 27, a depender do trânsito, condições climáticas e horário.

Já o assessor de comunicação, Alan Diones, de 25 anos, relatou que faz uso do aplicativo desde que um amigo o apresentou, em 2020, para ir aos compromissos sociais.

“O serviço é muito bom e os motoristas são bem gentis. É uma opção que compete bastante com os outros aplicativos de transporte por conta desse acordo mútuo entre o cliente e o motorista. Você acaba tendo preços mais justos”, destacou ao Portal 6.