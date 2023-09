Essa é a reação de Gusttavo Lima ao ser atingido por bebida durante Buteco, em Goiânia

O encerramento do evento Buteco do Gusttavo Lima, em Goiânia, que ocorreu no sábado (02), foi marcado por uma situação desagradável envolvendo o cantor e um participante. Tudo isso porque, ao fim do show, o artista acabou sendo atingido por uma bebida jogada por um fã.

Toda a ação aconteceu no momento em que o cantor estava descendo do palco e se preparava para passar em um corredor próximo a plateia.

Em um determinado momento, ao andar pelo trecho, Gusttavo é surpreendido com o líquido desconhecido, que o atinge.

Mesmo com o susto, a situação pareceu ter sido levada de forma leviana pelo cantor. Após a ação, ele chega a olhar na direção em que a bebida foi jogada, mas decide seguir o caminho e até arrisca dar um leve sorriso.

Nas redes sociais, internautas criticaram a ação do participante responsável por jogar a bebida e alegaram que a atitude representa uma “falta de respeito” com a celebridade.

“É desrespeitoso”, escreveu um.

“As pessoas estão cada vez mais sem noção, mané”, disse outro.

Veja o vídeo: