Mesmo após negativas, Roberto Naves segue cortejando Vitor Hugo para 2024

Roberto Naves (PP) ainda não desistiu de ter Major Vitor Hugo (PL) como candidato dele à Prefeitura de Anápolis, em 2024.

Vitor Hugo, no entanto, segue focado em estruturar e fortalecer o Harpia Brasil — instituto conservador recém-criado pelo ex-deputado.

Internamente, o PL trata o vereador Hélio Araújo como pré-candidato ao pleito do próximo ano, mas fontes ouvidas pela Rápidas afirmam que o partido procura um nome com mais peso para representar a sigla.

Roberto também terá que se entender com Alexandre Baldy, presidente estadual do PP. O também presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab) não abre mão de ter candidato em Anápolis, mas desconversa quando é questionado se ele mesmo poderá ser este candidato.

Deputado Dr. José Machado diz que filiação do prefeito de Goianésia ao PSDB não muda planos dele

A filiação de Leonardo Menezes, prefeito de Goianésia, ao PSDB, não deve frustrar os planos eleitorais do deputado estadual Dr. José Machado (PSDB).

O parlamentar possui base eleitoral no município e foi eleito em 2022 com quase 23 mil votos. À Rápidas, José Machado disse que já pretendia cumprir o mandato na Alego até o fim.

O novo projeto de Márcio Corrêa para auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica

O deputado federal Márcio Corrêa (MDB) apresentou na Câmara um projeto de lei que incentiva a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica.

De acordo com o parlamentar, o objetivo do projeto é dar autonomia financeira às mulheres e, consequentemente, por um ponto final no ciclo de abusos.

Após escândalo abalar cidade, São Simão define novo prefeito e vice

São Simão elegeu um novo prefeito neste domingo (03). A eleição suplementar é a última do ano, de acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A chapa eleita foi a formada por Wallisson José de Freitas (Podemos) e Eliana Leonel Almeida (Podemos), com 48,75% dos votos.

Eleito em 2020, Francisco de Assis Peixoto (PSDB) foi afastado do cargo após denúncias de importunação sexual e por receber e divulgar pornografia infantil.

Vereador de Jataí que teve companheiro preterido promete acionar Conselho de Ética

À Rápidas, o vereador Carlinhos Canzi (Cidadania), de Jataí, afirmou que vai acionar o Conselho de Ética da Câmara e a esfera cível após ser vítima de homofobia na Casa.

Em vídeo compartilhado neste domingo (03), o parlamentar denunciou que durante sessão solene realizada na última sexta-feira (1°), as esposas dos vereadores foram chamadas para integrar a tribuna, mas o companheiro dele, César Neto, não.

O parlamentar também afirmou que assessores comunicaram o cerimonial sobre o ocorrido, mas nenhuma atitude foi tomada.

Resposta de Kajuru ecoa o que Alckmin já havia anunciado

Durante entrevista para o “6 perguntas para”, o senador Jorge Kajuru (PSB) afirmou que a Reforma Tributária será aprimorada no Senado.

A resposta de Kajuru vai de encontro à fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), no evento da CAOA em Anápolis, na última terça-feira (29).



O ex-tucano disse que chamaria o governador Ronaldo Caiado (UB), crítico contumaz da reforma, para conversar.

Nota 10

Para Gustavo Mendanha. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia informou pelas redes sociais que está passando por um tratamento de câncer de pele descoberto recentemente.

Mendanha está aproveitando o alcance que possui nas redes sociais para conscientizar os seguidores sobre a doença.

Neste domingo (03), ele postou um vídeo em que o presidente da seccional goiana da Sociedade Brasileira de Dermatologia fala sobre os sintomas da enfermidade.

Nota Zero

Para a Saneago e a Equatorial, que deixaram milhares de anapolinos sem água durante o final de semana.

Obras para implantação de galerias pluviais realizadas pela Prefeitura de Anápolis forçaram o fechamento dos registros.

Quando o fornecimento de água estava para ser restabelecido, houve falta de energia no Piancó 1, prorrogando o sofrimento dos moradores.