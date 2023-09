Piscina olímpica e sete suítes: mansão de Virgínia em Goiânia esbanjará luxo após reforma

Quadra esportiva, lago, chalé e até quiosque. A lista de benfeitorias que farão parte da nova mansão da influenciadora digital Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe, em Goiânia, não para de aumentar.

A reforma inclui uma série de cômodos que prometem deixar visitantes, colegas próximos e até internautas ‘de boca aberta’.

Em vídeo publicado no Instagram, a arquiteta da celebridade, Izadora Mariano, juntamente com a influencer, aparecem contando alguns detalhes da expansão que será realizada no imóvel.

“Hoje eu e a Vi [Virgínia] viemos para alinhar as expectativas do projeto ao lado que vai conter lago, quadras, quiosques e o salão de festas”, diz.

Em seguida, Virgínia explica que, no decorrer do processo, pediu para que fosse colocada uma quadra de esportes no local, além de um chalé, uma vez que a residência – que possui 7 quartos – não seria capaz de comportar todos os parentes.

“O nosso lote é grande, mas não pode construir depois de atingir certo limite. Ela [a arquiteta] falou do lote do lado e a gente pegou e agora a gente quer fazer quadra, lago, chalés”, conta Virginia.

Conforme compartilhado pela famosa em um vídeo no Youtube, a propriedade terá ainda uma brinquedoteca, piscina de 100m, varanda gourmet, estúdio de música, biblioteca e sala de cinema.

Além das áreas de lazer, Virgínia também informou que a residência terá sete suítes, closet, um quarto destinado para os funcionários e um elevador que liga a sala de estar e garagem.

Confira o vídeo: