Internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) desde a última quarta-feira (30), o cantor gospel Regis Danese utilizou as redes sociais para elogiar o atendimento que tem recebido. Na publicação, feita pelo Twitter neste domingo (03), ele expressou gratidão e carinho pela equipe médica que o acompanha.

“Em pleno domingão recebendo carinho e cuidados dessa equipe maravilhosa do hospital HUGOL, de Goiânia, um hospital público do SUS, com os melhores profissionais do Brasil. Além de tudo, aqui tem muito carinho e amor”, expressou.

O artista chegou a ficar internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas recebeu alta na madrugada da quinta-feira (31). O quadro clínico dele é considerado estável e ele segue sob observação na enfermaria da unidade.

Fãs e fiéis seguem acompanhando a melhora gradual do cantor. Nas imagens publicadas, é possível vê-lo com um grande corte no abdomên, outra cicatriz na bacia e o braço imobilizado.

👏🏻🏥 Regis Danese mostra marcas de acidente e elogia hospital público de Goiânia: "melhores profissionais do Brasil". Cantor está internado na unidade desde a última quarta-feira (30), após grave acidente rumo a um show em Goiás. pic.twitter.com/CGk0KdvN50 — Portal 6 (@portal6noticias) September 4, 2023

Relembre

Na última quarta-feira (30), o cantor sofreu um acidente quando estava a caminho de um show, em Ceres, cidade à 180 km de Goiânia. Ao perder o controle da direção, ele acabou chocando o carro frontalmente com um caminhão, que vinha em sentido oposto na BR-153.

O músico foi socorrido com politraumatismo e fortes dores abdominais, sendo levado inicialmente ao Hospital Estadual de Jaraguá (Heja) e, posteriormente, ao HUGOL. Ele gravou um vídeo ainda no local do acidente, pedindo orações e explicando o acontecido.