Grupo Rio Vermelho abre processo seletivo com quase 50 vagas em Anápolis

O Grupo Rio Vermelho, que conta com dois supermercados e um centro de distribuição em Anápolis, abriu uma nova seleção para contratar 49 funcionários em mais de 15 áreas de atuação.

Para a distribuidora, localizada no Jardim Eldorado, os cargos são para separador de mercadorias (15), movimentador de mercadorias (07), manobrista (02), vendedor generalista (01), assistente de monitoramento (01), motorista entregador (01) e jovem aprendiz (05).

Especialmente para assistente de monitoramento, é exigido habilidade com informática e ensino médio completo. Será um diferencial a formação em áreas como gestão de segurança pública e privada, administração ou áreas relacionadas.

Para manobrista, será necessária experiência na função, habilitação categoria E, além de disponibilidade para atuar no período noturno.

Já para vendedor generalista, é necessário que os candidatos tenham habilidades com o pacote Office, sendo um diferencial a familiaridade com o sistema Winthor.

Agora, para motorista entregador, é necessário experiência prévia com a habilitação categoria C ou D, sendo que conhecimento de entregas nos estados de Goiás, Tocantins e no Distrito Federal será um diferencial.

Por último, para as vagas de jovem aprendiz, é necessário que o candidato tenha concluído ou esteja cursando o ensino médio, além de ter disponibilidade para trabalhar no período matutino. Conhecimento no pacote Office será um ponto de destaque.

Para a unidade do supermercado localizado no Jundiaí, as oportunidades são para empacotador (02), auxiliar de depósito (01), repositor de frios (01), repositor de F.L.V (01), auxiliar de câmara fria (01), auxiliar de açougue (01) e repositor (02).

Já para o Rio Vermelho Atacadista, do bairro Maracanã, as vagas são para fiscal de caixa (01), empacotador (01), auxiliar de depósito (01), repositor FLV (01), auxiliar de câmara fria (01), operador de caixa (02), repositor de mercearia (02) e repositor de frios (01).

Os salários e benefícios serão divulgados no momento da seleção. Para se candidatar, é necessário encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] Mais informações pelo WhatsApp (62) 9 9961-2750.