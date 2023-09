Imóveis atingidos por enchentes podem ter isenção de IPTU em Goiânia

Está apto para ir à votação no Plenário da Câmara de Goiânia o projeto da vereadora Léia Klébia (Podemos) que prevê a isenção no pagamento do IPTU para imóveis atingidos por enchentes na capital.

A iniciativa, que precisa ser aprovada em dois turno na Casa, é o oposto do que está ocorrendo em Anápolis, onde um decreto do prefeito Roberto Naves (PP) transfere para empresários e comerciantes os custos pelos danos provocados por enchentes.

Como trazido pela Rápidas, associações que representam os empresários na cidade prometem levar o tema para a Justiça caso a medida seja mantida.

Impressão que fica é que Braga está governando no lugar de Rogério Cruz

Quem viu a entrevista do marqueteiro Jorcelino Braga ao jornal O Popular ficou com a impressão de que ele é quem manda agora na Prefeitura de Goiânia.

O profissional, que elegeu Maguito Vilela (MDB) ao cargo, em 2020, chegou a afirmar que até 11 secretários devem ser trocados no Paço Municipal.

Em junho, Braga já havia colocado Célio Campos no comando da Secretaria Municipal de Comunicação.

Vereador de Anápolis diz que está com saudades do ex

Durante sessão na Câmara de Anápolis realizada nesta segunda-feira (04), o vereador Delcimar Fortunato (Avante) utilizou a tribuna para criticar Ronaldo Caiado (UB) e pedir o retorno de Marconi Perillo ao posto de governador de Goiás.

Além de dizer que a atual gestão ‘não fez nada pela cidade’, o parlamentar afirmou ainda que está com saudades dos tempos do ex-governador.

Semusa confirma que enviou já dados para Ministério da Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis informou à Rápidas que já enviou os dados dos profissionais de enfermagem do município para o Ministério da Saúde (MS).

Um novo credenciamento foi aberto pelo MS após mais de 100 cidades de todo o país não enviarem as informações em tempo hábil.

Apesar de técnicos do ministério confirmarem que os dados não foram enviados a tempo, a Semusa sustenta que fez a parte que lhe cabia no primeiro credenciamento.

Delegado Waldir deve ficar a ver navios em Aparecida

A filiação do prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, ao MDB, deve frear as pretensões políticas de Delegado Waldir (UB) para 2024.

Vilmar deve ser o candidato da base aliada à Prefeitura de Aparecida, deixando Waldir a ver navios, à frente do Detran.

Em entrevista à Rápidas, o ex-deputado federal disse que era um soldado de Caiado e que faria o que o governador determinasse.

Áudio vazado antecipou operação em Abadiânia

Um suposto áudio enviado pelo vereador Renato da Auto Escola (PRTB) em um grupo de WhatsApp está dando o que falar em Abadiânia.

Na mensagem, o parlamentar diz que espera que a casa do prefeito Zé Diniz (PP) esteja com o café pronto para receber a equipe da Polícia Civil.

Nota 10

Para os 69 estudantes paralímpicos que disputaram no último final de semana a fase regional das Paraolimpíadas Escolares.

Os atletas conquistaram 117 medalhas e colocaram Goiás na terceira colocação entre as 13 unidades da federação que disputaram a competição.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Educação de Anápolis. Um veículo que transportava alunos moradores da zona rural ficou sem dois pneus.

Por sorte nenhum estudante ficou ferido. A situação foi compartilhada por dois pais em tom de revolta.