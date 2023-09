Influencer mostra o que dá para fazer na Airfryer e muita gente não sabia

Uma digital influencer do mundo fitness viralizou mostrando o que é possível fazer na cozinha utilizando apenas a Airfryer e os internautas ficaram impressionados com as ideias.

Raíza Marins acumula mais de 400 mil seguidores no Instagram e lá divulga diversas receitas com dicas úteis e simples. Desta vez não foi diferente e as cinco listadas são realmente muito boas.

Na gravação, ela começa com o arroz, que é um prato típico parte da alimentação diária de todo brasileiro. Para o fazer, basta deixar o alho dourar um pouco e depois adicionar o arroz e a água para o cozimento (além dos temperos que julgar necessário).

Além de prático e rápido, o arroz fica uma delícia também, soltinho.

Depois, a segunda receita foi cozimento de ovos. Pode parecer loucura, mas deixá-los na grade da sua Airfryer, por 15 minutos a 160 °C, é o suficiente para que a clara e a gema endureçam, cozinhadas, como se fosse no processo normal com água fervente.

O terceiro prato é aquele croquete de queijo, delicioso e saudável. Basta colocar as fatias de queijo, por 10 minutos a 200 °C. Ele ficará crocante, sequinho e muito saboroso.

A quarta dica foi sobre cookies proteicos. É possível assá-los na panela elétrica sem nenhuma dificuldade. Mas o que realmente impressionou a todos foi a quinta e última dica do vídeo: o molho de tomate mais simples e prático.

Para essa, basta colocar algumas rodelas de tomate em uma travessa de vidro, os temperos que quiser, 200ml de água e azeite, por 20 minutos a 200 °C. E prontinho! É só amassar bem tudo e estará ótimo o molho para as suas receitas.

Confira só!