Motorista de aplicativo surpreende revelando quanto consegue fazer em um dia

Um motorista de transporte de passageiros por aplicativo viralizou nas redes sociais, o Instagram, ao revelar quanto que ele conseguia faturar trabalhando em um dia.

Um homem chamado Mozart Diniz trabalha há um tempo como motorista em uma plataforma de transporte de passageiros e revelou para uma usuária o quanto ele chegava a faturar diariamente.

Na postagem, uma passageira o questiona: “Oi, quanto você está ganhando por dia mais ou menos? Meu marido também faz Uber”.

De acordo com as imagens no vídeo, ele conta que já começa a rotina de viagens e trajetos com os passageiros logo cedo, já por volta de 5h da manhã.

O homem relata que o objetivo principal é evitar trânsito pesado e acumular boas viagens, para começar o período já arrecadando bem.

Questionado sobre valores, ele revela: “eu gosto de começar de dia. Geralmente no dia eu faço R$ 1000. Mil reais. Domingo eu faço uns quase 3 mil”. A passageira retruca: “não é possível, não é possível”.

A publicação acabou dividindo opiniões na rede social e atingiu mais de 847 mil visualizações, além de 20 mil curtidas.

Um internauta escreveu: “faz mesmo, mas na hora de receber cai da cama e racha os bicos dele mesmo”. Outro seguidor brincou: “2 mil por dia só se for KM kkkkkkkkk”.

Confira o vídeo completo: