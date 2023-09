Pela segunda vez, jovem é vítima de importunação sexual dentro de ônibus coletivo, em Goiás

Foi dentro de um transporte coletivo enquanto aguardava para chegar ao destino que uma jovem, de 23 anos, foi vítima de importunação sexual pela segunda vez por parte de um mesmo homem, de 59 anos. O episódio aconteceu na segunda-feira (04), em Valparaíso de Goiás.

Conforme apurado pelo Portal 6, todo o ocorrido teve início por volta das 19h, na BR-040, na altura do km 05, quando a mulher estava trafegando dentro do veículo em pé e apoiada em um corrimão.

A calmaria que a acompanhava durante o trajeto logo deu lugar a confusão. Isso porque, enquanto cochilava, o suspeito se aproximou por trás da jovem e, em seguida, deu início à ação criminosa.

Inicialmente, conforme relatado pela vítima à Polícia Civil (PC), o homem começou a esfregar o pênis no corpo dela.

Ao notar o que estava acontecendo, a jovem tentou se esquivar das investidas e ir até outro espaço no ônibus, momento em que foi seguida pelo suposto autor que, novamente, encostou o órgão genital nela.

Após a ação, a vítima começou a gritar para chamar a atenção dos demais passageiros sobre o ocorrido. No mesmo instante, o suspeito então quebrou a porta do ônibus, desceu do veículo e tentou se esconder em um comércio local.

Apesar da tentativa, ele foi alcançado e retido por alguns passageiros do ônibus, que acompanharam a ação e aguardaram a chegada da PC no local.

Em depoimento, a vítima alegou que já havia sido importunada pelo homem em outra ocasião durante uma viagem no transporte coletivo na linha Brasília/ Cidade Ocidental.

O suspeito foi encontrado com cinto desafivelado, calça desabotoada e zíper aberto, recebeu voz de prisão e foi encaminhado até uma delegacia da PC no município, onde responderá por importunação sexual.