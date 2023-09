Mercado imobiliário de luxo em Goiânia atrai investidores e aumenta preço dos aluguéis na capital

Goiânia está na mira de grandes players da construção civil, o que resulta em imóveis de luxo cada vez mais presentes nas regiões já consolidadas da capital. Como resultado, o valor do metro quadrado segue na subida, impactando também os aluguéis e custo de vida dos demais moradores.

“Acaba que o mercado todo puxa o preço para cima. A medida que os investidores percebem que o mercado aceita preços mais altos, a tendência é tentar aumentar”, afirmou o gerente de lançamentos da Opus Incorporadora, Denis Augusto, ao Portal 6.

O metro quadrado de Goiânia é notoriamente barato em comparação com as demais capitais, o que tem atraído quem busca fazer o dinheiro render. Segundo o Índice FipeZAP, a capital ocupou a 14ª posição entre as 25 cidades contempladas em julho, sendo que a média foi de R$ 32,83.

No entanto, os preços estão em uma subida exponencial, sendo que a valorização do metro quadrado tem alcançado as primeiras posições, de acordo com o levantamento.

Ainda no mês de julho, Goiânia apresentou o maior aumento de preços entre as cidades, de 37,39%.

Ainda assim, segundo o gerente, aos olhos do mercado, ainda há bastante espaço para crescer – e encarecer. O movimento já é perceptível – os últimos anos foram marcados por lançamentos de luxo, assinados por agências famosas, como o estúdio italiano Pininfarina, responsável pelos projetos da Ferrari e o World Trade Center.

São diferentes públicos que ocupam os imóveis de altíssimo padrão: figurões do agronegócio, investidores do mercado financeiro que decidiram migrar para novos ramos, famílias tradicionais e também visitantes que vieram fazer grandes negócios e decidiram ficar. O que compartilham é a capacidade de gastar milhões em imóveis.

Embora os preços dos aluguéis dos demais imóveis possam não ser impactadas diretamente no primeiro momento, segundo o proprietário da imobiliária F21, Agnaldo Júnior, empreendimentos de alto padrão atraem serviços que acompanham os estilos de vida.

Com isso, a região em que as residências se encontram são valorizadas e, então, os demais moradores sentem os efeitos nos contratos de locação.

Mercado de luxo

Os imóveis são caracterizados, principalmente, pela localização centralizada, onde já se encontram os metros quadrados mais caros da cidade, como Setor Marista (R$ 9.030), Setor Oeste (R$ 8.975), Setor Bueno (R$ 8.597), e Jardim Goiás (R$ 8.582). Os dados são do levantamento da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO).

Além disso, são imóveis acima de 300 m² com acabamento de alto padrão, destacou também Agnaldo Júnior à reportagem.

“No caso dos apartamentos compactos, por estarem no centro da cidade, são considerados de grande luxo. Estes tem grande apelo para o locador de Airbnb ou pessoas que querem morar perto do escritório, mas ainda querem acesso a heliporto, por exemplo”, concluiu.