Pode até parecer papo furado, mas ao final deste Mercúrio Retrógrado haverão alguns signos que vão encontrar alguém para passar a vida toda juntinhos, com uma compatibilidade incrível.

Esses primeiros oito meses completos de 2023 foram muito tumultuados para a grande maioria dos signos, com os inícios de relações fadadas ao fracasso, retorno de pessoas do passado, problemas profissionais e sentimento de estagnação. Mas a grande virada de chave está bem perto de acontecer.

Tudo poderá caminhar melhor, deixando as feridas do passado para trás e abrindo as portas do coração para um recomeço saudável.

Confira agora quais serão esses signos apaixonados que terão um relacionamento estável, sólido, confortável e seguro. Veja só!

3 signos que vão encontrar alguém para passar a vida toda:

1. Touro

Os taurinos são genuinamente apaixonados e adeptos dos longos relacionamentos, regados a cumplicidade, paixão e fidelidade. São pessoas leais, intensas e verdadeiras. Logo, sempre jogam limpo com as ações e dificilmente trairão uma confiança.

Para a felicidade deles, dessa vez uma pessoa muito compatível pode chegar para somar muito. Os dois poderão se entender tão bem, que até os mais céticos ficariam com inveja.

O romance desse casal será duradouro, sólido e concreto e está mais perto de ser iniciado do que imaginam. (Possíveis pares: escorpião, virgem e capricórnio).

2. Escorpião

Os escorpianos estiveram fugindo de relações também, mas não por preferirem a vida solitária e de gandaia. Foi um tempo de muita introspecção, autoanálise e de melhorias.

Isso porque o nativo desse signo é completamente adepto de relacionamentos longos, duradouros e calorosos. Agora, poderão se jogar de cabeça nesse amor recíproco que está prestes a bater à porta.

Confie na intuição e abaixe um pouco a guarda. Tudo isso será muito positivo.

3. Capricórnio

O capricorniano é muito pé no chão e costuma evitar ser ficante de um ou de outro. Porém, dentro de um romance real, ele se doa completamente ao parceiro.

Agora, mais estáveis emocionalmente, os nativos poderão se jogar em um relacionamento sério e sólido, sem medos de possíveis finais trágicos. Vocês vão se amar muito por longos anos.

