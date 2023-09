Roberto ainda não desistiu do projeto que aumenta a contribuição dos servidores de 14% para 22%

Curtindo mini-férias nos Estados Unidos, Roberto Naves (PP) ainda articula para mandar à Câmara de Anápolis o projeto de lei que aumenta de 14% para 22% a contribuição previdenciária do Instituto de Seguridade Social de Anápolis (ISSA).

Salvo por uma manobra de vereadores da base após quase ser derrotado na sessão de 30 de junho, o prefeito ainda não conseguiu a garantia de que terá a maioria dos parlamentares votando a favor da matéria enviada pelo Executivo.

À Rápidas, o presidente do SindiAnápolis, Grattony Gratão, disse que a categoria foi chamada para discutir propostas, mas que nenhuma daquelas apresentadas foram satisfatórias.

Segundo Gratão, Roberto recebeu a categoria apenas duas vezes em 2023. Fontes ouvidas pela seção disseram que Roberto terceirizou totalmente a responsabilidade de negociação para os aliados na Câmara.

Além do projeto que aumenta a contribuição previdenciária, outro que está na pauta é a retirada da gratificação dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE).

A defesa de Luzimar Silva a estelionatário

Condenado por passar por advogado, o dentista Gilberto de Araújo Campos foi defendido pelo vereador Luzimar Silva (PMN).

No Instagram, o parlamentar disse que o estelionatário “só fez bem para a sociedade” e que “já ajudou dezenas de pessoas que foram encaminhadas por ele”.

Atitude de flanelinhas deixa ex-deputado estadual revoltado

Nesta semana, flanelinhas foram até a Câmara de Goiânia para legalizar o serviço e garantir os direitos da categoria.

A atitude dos profissionais tem dado o que falar no TikTok do ex-deputado estadual Humberto Teófilo.

Indignado com a situação, o delegado diz que os flanelinhas cometem crimes como extorsão e constrangimento ilegal.

Goiânia sobe posições no ranking de cidades inteligentes do Brasil

Divulgado pela Urban Systems, o ranking Connected Smart Cities, que avalia as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, colocou Goiânia na 23ª colocação. Em relação a 2022, a capital ganhou duas posições.

As outras cidades goianas que aparecem no ranking são Anápolis, na 58ª colocação – 03 posições abaixo da conquistada em 2022 – e Rio Verde, que ingressou no ranking em 2023, na 70°.

Aparecida de Goiânia, que figurou no ranking em 2022, não foi citada na edição de 2023.

Show de Wesley Safadão é cancelado em Goianésia e substituta é anunciada

Após anunciar uma pausa na carreira para cuidar da saúde, Wesley Safadão cancelou a agenda de shows.

O cantor tinha apresentação marcada em Goianésia, no Goianésia Rodeio Festival, em 15 de setembro. A escolhida para substituir Safadão é Simone Mendes.

6 perguntas para

Nota 10

Para o Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região (TRT-18), que garantiu a um pai o direito de acompanhar o filho em tratamento médico-terapêutico sem que o salário seja diminuído.

A decisão é inédita e o funcionário terá que apresentar a cada seis meses o plano terapêutico passado pelo neuropediatra para continuar usufruindo do direito adquirido.

Nota Zero

Para a secretaria de Infraestrutura de Goiânia, que não consegue colocar um fim ao antigo problema dos buracos nas vias da capital.

Mesmo antes do período chuvoso, a cidade está repleta deles, deixando temerários os motoristas que transitam pela cidade.