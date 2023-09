Câmeras flagram corpo sendo desovado no Jardim Botânico de Goiânia

Uma câmera de segurança conseguiu flagrar o momento em que o corpo de um jovem, de 27 anos, era desovado no Jardim Botânico, em trecho da Vila Redenção, em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, uma testemunha estava passando pela Rua F-2, nesta sexta-feira (08), quando viu rastros avermelhados que lembravam sangue e iam em direção à mata.

Assim, o homem entrou na vegetação para investigar o que acabara de visualizar. Foi então que ele se deparou com um corpo, coberto por lençóis, já em estado de decomposição.

Ele acionou a Polícia Militar (PM) ao local e relatou que as peças de tecido eram semelhantes ao do sobrinho dele, desaparecido desde segunda-feira (04).

Dessa forma, a equipe se deslocou até a residência de Armando Silva Nascimento, de 27 anos. Lá, eles descobriram que a porta dos fundos da casa fora arrombada.

Além disso, havia manchas avermelhadas no chão do domicílio e um pano, que fora lavado, mas com resquícios de sangue.

Dessa forma, uma vizinha que vivia próximo à residência foi contactada para que os policiais pudessem averiguar as imagens da câmera de segurança da casa dela.

Ao analisarem o vídeo, foi identificado o momento em que um indivíduo entra na mata, por volta das 03h de terça-feira (05). Ele segura o corpo de Armando, envolto pelos lençóis.

Ainda não foi revelada a identidade desse suposto autor do crime. No entanto, a suspeita recai sobre o parceiro da vítima, de 22 anos, que morava com ela e possuiria um histórico de vício em drogas.

Dessa forma, caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.