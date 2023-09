É emocionante o relato de Gusttavo Lima sobre a época que chegou em Goiânia: ‘não tinha R$ 5 para comer’

Gusttavo Lima subiu ao palco do Buteco em Goiânia e, emocionado com a jornada que trilhou ao longo da carreira, compartilhou como foi a chegada na capital quando ainda sonhava com tamanho sucesso.

O evento ocorreu no último sábado (02) e contou com um tom especial por ser comemorativo ao aniversário de 34 anos do cantor. Em determinado momento, a equipe subiu ao palco com um bolo para celebrar.

No discurso emocionante, o cantor afirmou que os fãs conheciam toda a vida dele. “Eu cheguei nessa cidade no ano de 2006 e eu tive as melhores oportunidades da minha vida”, disse.

Gusttavo compartilhou, com orgulho, que morou no Vila Nova e chegou a faltar dinheiro para comprar comida. “Quero agradecer do fundo do meu coração meu amigo Junior, Junior do Junior Restaurante. Esse cara não me deixou passar fome em Goiânia”.

De acordo com o cantor, ele não tinha dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus. “Não tinha nem R$ 5 para comer”. Segundo Gusttavo, a situação durou por dois anos. No entanto, não perdeu esperança nos sonhos e recebeu as oportunidades necessárias para ter sucesso.

“Não deixe sua felicidade na mão de ninguém. Se tiver que passar fome, que passe, mas tenha orgulho disso”, destacou.