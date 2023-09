Homem pede o divórcio e coloca a culpa no Google; entenda o caso

Um homem peruano flagrou uma situação inusitada pelo Google Street View (serviço de mapas do Google), o famoso Google Maps, e acabou pedindo divórcio por conta do que viu no buscador digital.

Ele procurava a melhor rota na plataforma para chegar à Puente de los Suspiros, em Lima (Peru), quando, de repente, descobriu que estava sendo traído. Daí em diante, ele nunca mais olhou para o Google com bons olhos.

O buscador digital exibiu para ele a imagem de uma mulher em um banco fazendo carinho na cabeça de um homem deitado com o corpo sobre as pernas dela.

A cena de infidelidade foi captada pelo carro com câmera da Google, que acabou servindo como prova para o marido confrontar a atitude da esposa.

De acordo com publicação do portal “perú.com“, os nomes dos envolvidos não foram divulgados, e a mulher admitiu que estava tendo um caso com outro cara.

Revoltado com a situação, o marido resolveu compartilhar as imagens no Facebook, onde o ocorrido gerou grande impressão nos usuários.

A ponte na imagem, localizada no bairro de Barranco, é tida na região como um dos lugares mais românticos e ponto de encontro de casais apaixonados.