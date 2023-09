Bombeiros localizam corpo de jovem desaparecido após pular em cachoeira no interior de Goiás

Foi encontrado o corpo de Thiago Luiz Turuta, jovem de 22 anos que estava desaparecido desde esta quinta-feira (07).

Ele sumiu após saltar em uma cachoeira do Rio Claro, em São Simão, município no Sul Goiano.

Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, o rapaz foi encontrado a cerca de 300 metros do ponto de onde pulou, na manhã deste sábado (09).

Ele estava próximo à ponte do distrito de Itaguaçu, a aproximadamente 15 metros de profundidade.

Thiago tinha ido para a cachoeira aproveitar o feriado da Independência com amigos. No entanto, após pular nas águas do Rio Claro, ele afundou e não foi mais visto.

Os Bombeiros deram início às buscas no mesmo dia e uma equipe de mergulhadores de Goiânia chegou a ser acionada para reforçar as buscas pelo jovem.