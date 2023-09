Contagem regressiva para o show único de Zé Neto e Cristiano em Anápolis

Para balançar o coração dos amantes de um bom sertanejo, o tão aguardado show da dupla Zé Neto e Cristiano está quase chegando a Anápolis.

O evento, que já tem data marcada, será no dia 20 de outubro, no Parque de Exposição Agropecuária de Anápolis, com a abertura dos portões prevista para as 22h.

Os ingressos já podem ser adquiridos através do site da BaladApp, com lugares disponíveis para o frontstage (open bar de água, cerveja e refrigerante) saindo por R$ 170, mais as taxas do aplicativo ou também para o lounge (mesmo open bar, com suco e vodka também à vontade) por R$ 270, mais taxas.

Para conferir o valor e disponibilidade dos camarotes, basta enviar uma mensagem para o número (62) 98133-5276.

Entretanto, é preciso correr, pois o preço dos ingressos irá aumentar em breve, com a virada de lote marcada para a próxima terça-feira (12).

Segundo a Nobel, adolescentes entre 16 e 17 anos, devem estar acompanhados de um maior de idade com autorização registrada em cartório para poderem aproveitar o show. Já menores de 16 anos, devem obrigatoriamente estar acompanhados dos pais ou responsável legal.