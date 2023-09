Prefeitura de Anápolis abre inscrições para mais de 1.100 vagas com salários de até R$ 6,7 mil

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis, com 292 vagas para início imediato.

O certame visa contratar profissionais para a área de Saúde do município. Além das contratações, outras 876 oportunidades serão destinada para cadastro de reserva.

São mais de 30 cargos em diversas áreas, para nível fundamental e superior. A lista completa pode ser conferida ao final da matéria.

A jornada de trabalho semanal para os aprovados vai variar de 20h a 40h, conforme as especificidades da função. Os salários iniciais chegam a R$ 6.778,50 mensais.

As inscrições ficarão abertas até o dia 05 de outubro e devem ser feitas por meio do site do Instituto Verbena, banca organizadora do processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 60 para cargos de ensino fundamental e R$ 120 para aqueles que exigem ensino superior.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 22 de outubro. No entanto, para cargos de nível superior, será feita também uma análise de títulos.

A contratação será para um período de até três anos, podendo ser prorrogado até o prazo máximo de 5 anos.

Para mais informações, acesse o edital da seleção.

Confira abaixo a relação completa das vagas em aberto:

Ensino Fundamental

Atendente de Saúde Bucal

Ensino Superior