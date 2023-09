Prefeitura de Anápolis espera concluir e entregar Viaduto do Recanto do Sol até dezembro de 2024

Orçada em R$ 35 milhões, as obras do Viaduto do Recanto têm previsão de começar neste mês de setembro e prazo de conclusão e entrega até dezembro de 2024.

Foram estes os prazos anunciados pela Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura de Anápolis.

Segundo a pasta, o início dos trabalhos era para ter ocorrido antes, mas a Procuradoria-Geral do Município teve de responder na Justiça questionamentos feitos pelo Ministério Público.

O secretário Wederson Lopes diz que, apesar do prazo de 18 meses, o Viaduto do Recanto pode ser entregue antes.

“É com isso que estamos trabalhando. Houve um atraso, mas trabalharemos com a empresa para recuperar o prazo perdido”, afirma.

Reportagem do Portal 6 mostrou que a promessa de tirar o elevado do papel é antiga. O lançamento ocorreu em 2019 pelo prefeito Roberto Naves (PP) e desde então os moradores da região aguardam sinais de máquinas pelo local.