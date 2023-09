Grave acidente entre carro e carreta deixa motorista morto em rodovia goiana

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta deixou um motorista morto na BR-040, em Cristalina. O caso aconteceu no domingo (10).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o episódio ocorreu quando a vítima fatal trafegava em um Volkswagen Gol sentido Cristalina – Paracatu (MG).

Em um dado momento, na altura do km 98, o homem acabou perdendo o controle do veículo, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com a carreta, que seguia na direção oposta.

Devido ao impacto, o condutor do carro acabou ficando presos às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Os dois automóveis ainda pegaram pegando fogo e ficaram completamente destruídos.

O motorista da carreta, por sua vez, conseguiu sair do veículo antes de ser atingido pelas chamas e passa bem.