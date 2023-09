Mulher presenteia o marido realizando fetiche e acaba descobrindo o que não imaginava

Uma mulher viralizou nas redes sociais contando como foi descobrir a maior traição do parceiro após planejar um presente para ele. A ideia era realizar um fetiche do homem.

A sequência de relatos da vítima das mentiras foi publicada nas redes sociais, identificada como Eduardo Silva. Nas cenas é possível ver a mulher explicando o passo a passo da história.

Segundo ela, o companheiro havia sido mandado embora do serviço e, com o dinheiro recebido, comprou uma moto para começar a trabalhar como entregador.

Os horários do casal acabaram ficando incompatíveis. Com isso, o homem brincou com a namorada que o grande sonho seria ser acordado de madrugada com alguns atos íntimos, para apimentar o romance.

Dito e feito! A autora do relato quis realizar o fetiche do parceiro e, no meio da madrugada, começou a “brincar” com ele.

“Comecei a fazer meu show. Comecei a cantar no microfone, se é que vocês me entendem”, comentou a mulher, explicando que tudo estava correndo bem entre o casal, já que ele reagiu positivamente.

O problema foi que, ainda sonâmbulo, o namorado elogiou o ato, mencionando o nome de outra mulher totalmente desconhecida.

A autora do relato relembra que ficou totalmente assustada e questionou sobre a verdade, mas ele negou a possibilidade de ter outra mulher. Ela acabou aceitando as desculpas, inicialmente.

Depois de alguns dias, visitou o trabalho do parceiro e a grande verdade veio à tona: o nome mencionado pelo companheiro era simplesmente o da chefe dele.

Ao confrontar o homem novamente ela obteve todas as respostas que esperava e confirmou a certeza que tinha: estava sendo traída da pior forma possível.

Confira só a gravação!

