Sob ‘ordens demoníacas’, homem toca o terror em gestantes e furta maternidade de Anápolis

A noite de domingo (10) foi marcada por um cenário aterrorizante para pacientes e funcionários da Maternidade Doutor Adalberto Pereira da Silva, no Setor Central, em Anápolis, após um homem, de 38 anos, adentrar o espaço, ameaçar as pessoas com uma faca e furtar objetos do local.

Conforme apurado pelo Portal 6, o episódio teve início por volta das 23h, quando o indivíduo, de estatura mediana, com bigode, boné e blusa de frio nas cores amarelo, branco e marrom, adentrou o ambiente portando uma faca pequena.

Logo de cara, o homem começou a gritar que estava agindo sob ‘ordens demoníacas’ – declaração que assustou as pessoas que ali estavam.

O pânico causado pelo individuo foi tanto que diversas pessoas, inclusive gestantes, saíram correndo do local temendo pelas próximas ações do suspeito.

O homem ainda entrou em uma sala de pré-parto e furtou itens como teclado, tesoura e monitor. Posteriormente, abandonou o ambiente. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no endereço.

Após a coleta de informações, os agentes iniciaram um patrulhamento pela região e conseguiram localizar o homem na Avenida Goiás.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma faca de serra com cabo branco, além de uma tesoura vermelha, o monitor de um computador e um teclado, ambos com etiquetas da clínica.

Questionado sobre o ocorrido, o suspeito confessou o delito. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à uma Delegacia da Polícia Civil (PC) junto com os objetos apreendidos.