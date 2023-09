Quem nunca desejou dar uma olhadinha no status no WhatsApp da outra pessoa, mas temeu causar uma impressão ruim ou parecer até mesmo um stalker, não é verdade? Bom, para a felicidade de muitos usuários, agora há uma solução.

Isso porque existe um truque secreto na plataforma que permite com que o outro veja o status no WhatsApp sem que a outra pessoa descubra isso.

Quer saber como a técnica funciona? Leia até o final e saiba qual é o truque secreto que pode te ajudar nisso.

Truque secreto permite ver status no WhatsApp sem a outra pessoa descobrir

É comum que, ao passarmos pela aba de status no WhatsApp, nos deparemos com diversas opções ainda não abertas o que faz com que a nossa vontade de ver as opções ainda não abertas aumente.

No entanto, dependendo do contato, visualizar o conteúdo pode ser algo um tanto embaraçoso e até motivo de confusão. No entanto, existe uma solução capaz de resolver isso.

Para a sorte de muitos, um truque secreto mantido no WhatsApp permite com que você veja o status da outra pessoa sem que ela descubra.

Para ativar esse item, é simples. Inicialmente basta abrir o seu aplicativo do mensageiro e, em seguida, ir até a opção de “configurações de privacidade” que está mantida na plataforma.

Depois, já na aba a de configurações, clique na opção que está escrita “Privacidade”. Feito isso, role até o final da tela e desativa a opção com o nome “Confirmações de leitura”.

Dessa maneira, você poderá visualizar os status do outro sem medo e, de quebra, ainda conseguirá evitar com que o seu nome fique registrado e apareça na tela da outra pessoa. Bacana, não é mesmo?

