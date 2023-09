Você deve saber que os nomes possuem significados, aliás, são eles que até motivam as escolhas de alguns pais na hora de nomear seus filhos.

Onde queremos chegar é que existem alguns nomes de mulheres que possuem referências por trás de cada sílaba, que são magníficos.

6 nomes de mulheres que carregam um significado muito especial na vida de quem têm eles:

1. Eduarda

Começando nossa lista, Eduarda é um nome impactante e se direciona a uma mulher muito comunicativa!

De forma resumida, Eduarda guarda um significado muito especial, porque quer dizer que a mulher que o possui é muito talentosa, dinâmica, proativa e que está sempre pesquisando e aprendendo mais.

2. Mônica

As mulheres que se chamam Mônica possuem muita sorte!

O vocativo se consagrou com a personagem dos quadrinhos do Mauricio de Sousa, mas muito além disso, Mônica tem origem no grego Mónikos derivado da palavra mónos.

A palavra quer dizer “única”, legal, né?

3. Heloísa

Formada a partir do francês Héloïse, a palavra tem origem no nome germânico Helewidis, e heloísa significa “saudável”, “combatente gloriosa”, “guerreira famosa”, “famosa na guerra”. Fantástico, né?

4. Adriana

Você conhece alguma Adriana? A mulher que possui esse nome tem grandes chances de triunfar na vida.

O que acontece é que o nome faz referência a um alguém alegre, comunicador e de espírito aberto. Isso quer dizer que a Adriana é uma mulher responsável e muito otimista.

5. Taís

De origem grega, Taís vem da palavra “thaos”, que significa “maravilhoso” ou “admirável”.

Isso quer dizer que a mulher que possui esse nome carrega consigo muita confiança e sucesso, sendo um alguém de admiração e muito marcante!

6. Aline

Por fim, Aline vem do latim “Alina”, sendo uma variação do nome Adelina. O nome quer dizer “protetora nobre” e possui muitas simbologias, se referindo a uma mulher forte e corajosa.

