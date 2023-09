Colocar as roupas na máquina de lavar não parece ter muito segredo, não é verdade? Aliás, usar o eletrodoméstico todo em si: é tudo muito intuitivo e fácil.

Lavar roupa parece ser tão simples que muitas pessoas ignoram o manual de instruções e indicações do fabricante, tanto do equipamento, quanto das peças de roupa em si.

Bom e pular essa etapa, como já é de se esperar, pode ser um tremendo erro até mesmo na forma de posicionar a roupa dentro da máquina. Já parou para pensar nisso?

Normalmente, por conta do formato das máquinas, costuma-se colocar as peças de roupa esticadas e contornando toda a bacia do eletrodoméstico.

A questão é que nem sempre essa é a melhor maneira!

Esta é a maneira correta de colocar as roupas na máquina (poucos sabem):

Segundo o perfil no Instagram, Dicas do Cunhado, posicionar as roupas assim dentro da máquina pode fazer com que as peças saiam sujas depois do ciclo de lavagem.

Sendo assim, a melhor forma é colocá-las em “montinhos”. Isto é, meio dobradas e amassadas.

Assim, uma peça esfrega melhor na outra, fazendo uma limpeza mais pesada e forte.

Na publicação, no entanto, é destacado que de qualquer forma é importante ler as recomendações do fabricante. Para assim aproveitar mais o equipamento e deixar as roupas sempre limpas.

