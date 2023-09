Goiânia e Anápolis estão entre as cidades escolhidas para expedição caça-fantasmas

Os autointitulados “maiores caçadores de fantasmas do Brasil”, João Tocchetto e Rosa Jaques, estarão de passagem por terras goianas em busca de aparições sobrenaturais. São diversas cidades que compõem o roteiro que foge do típico ecoturismo, incluindo Goiânia e Anápolis.

Naturais de São Paulo, a dupla tem como objetivo desvendar mistérios há 30 anos e já realizaram mais de 2 mil investigações pelo país.

Assim, divulgaram nas redes sociais que estarão realizando a “Expedição Centro-Oeste Assombrado” entre os dias 09 de 23 de setembro.

João e Rosa possuem 400 mil inscritos no canal do Youtube, onde compartilham os melhores momentos das experiências vividas. No Instagram, são mais de 32 mil seguidores.

Agora, contam com a ajuda de internautas goianos para compor o roteiro da vez, visto que investigam as lendas urbanas e as histórias de cada cidade.

“Nosso objetivo é desvendar os mistérios e, junto com as comunidades, valorizar a cultura popular nas lendas e pesquisas do que podemos também chamar de folclore popular”, destacam.

Embora as investigações comecem em dois municípios de São Paulo (São Carlos e Barretos) e Minas Gerais (Uberaba e Uberlândia), a maior parte do trajeto será em locais goianos.

As cidades onde os caçadores planejam parar e gravar conteúdos são Caldas Novas, Goiânia, Anápolis, São João da Aliança e, por fim, Alto Paraíso de Goiás. Além disso, também estarão em Brasília (DF).