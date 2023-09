Inscrições abertas para mais de 20 cursos gratuitos em Goiânia; participantes ganham passagem e lanche

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) abriu, nesta terça-feira (12), as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos.

São mais de 700 vagas disponíveis para mais de 20 turmas, em diferentes áreas e segmentos, nos períodos matutino, vespertino e noturno.

As inscrições podem ser feitas no Sine Goiânia, que fica na Rua 1, no Setor Central, das 08h às 17h, até a sexta-feira (15).

Há oportunidades para os cursos de alongamento de cílios, atendente de farmácia, alongamento de unhas, massoterapia, cabelereiro, administração de estoque, mídias sociais, maquiagem, coaching, excel completo, corte e costura, frentista, informática intermediária e básica e auxiliar de contabilidade.

Além disso, estão sendo disponibilizadas vagas para turmas de barbeiro e design de barbas, eletricista predial, normas técnicas NR10, pedreiro de edificação e de acabamento, porteiro e garçom.

As aulas terão início a partir da segunda-feira (18) e acontecerão na Faculdade Delta, localizada na Avenida São Carlos, no Jardim Planalto, em Goiânia.

A carga horária é de 40h a 160h e os alunos receberão lanche e vale-transporte.