Festival goiano terá Bruno e Marrone e Simone Mendes como principais atrações

A chegada do Rodeio Festival, em Goianésia, promete agitar a vida noturna dos goianos com uma série de atrações de peso no cenário da música nacional.

O evento será realizado entre os dias 14 e 16 de setembro, no Parque da Lagoa. A entrada no local é gratuita.

Fazendo jus ao título de estado da música sertaneja, se apresentam no festival a dupla Bruno e Marrone e as cantoras Luiza Martins e Simone Mendes. A artista Cláudia Leitte também foi confirmada na festiividade.

Além das atrações, o evento também terá um “Camarote Ranchuai”, onde se apresentarão os artistas: Vinicius Cavalcante, DJ Jiraya Uai, MC Pedrinho, Breno Paixão e a dupla Lucas & Nathan.

O espaço ainda contará com uma área VIP com open bar, lounges, banheiros exclusivos e outras comodidades.

Os interessados nesse modalidade devem adquirir um ingresso por meio do site Pag Prime Tickets. Os valores variam de R$ 100 a R$ 270.