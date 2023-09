Ganhador da Lotofácil da Independência pode acabar ficando sem o prêmio

Ganhar na loteria é o sonho de incontáveis brasileiros ao redor do país. No entanto, um dos vencedores da Lotofácil da Independência, morador de Goiânia, pode acabar ficando sem receber o prêmio.

Isso porque essa pessoa felizarda ainda não foi buscar o prêmio de R$ 2,9 milhões, após a realização do sorteio no último sábado (09).

Conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF) nesta quarta-feira (13), a cartela ganhadora foi registrada de forma online, na modalidade de aposta simples.

Além deste apostador, um bolão feito por 35 funcionários de uma empresa, também em Goiânia, acertaram 15 dezenas da Lotofácil da Independência e levaram a quantia para casa.

Diferentemente do misterioso vencedor, os trabalhadores do empreendimento já começaram a retirar as respectivas quantias que lhes é de direito, segundo a CEF.

De acordo com as regras das loterias da Caixa, o prazo para resgatar a premiação em agências e casas lotéricas é de 90 dias, contados a partir da realização do concurso.

Depois desse prazo, o dinheiro “esquecido” é repassado para o programa Financiamento Estudantil (Fies), conforme previsto na Lei 13.756/18.