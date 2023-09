Identidade do fazendeiro goiano que deixou herança milionária para caridade é revelada

Foi revelada a identidade do fazendeiro goiano que deixou uma herança milionária para a caridade.

Ildefonso de Sousa Menezes nasceu em Jataí, no Sudoeste Goiano, e exerceu por muitos anos a função de advogado.

Em testamento, ele tomou a decisão de transformar todos os 5 mil hectares pertencentes da fazenda, localizada no Acre, para a criação de uma instituição de educação rural.

A fundação visa tratar de todos os níveis de ensino, assim como pesquisa, tecnologia, piscicultura, agro turismo, agroflorestal, entre outras áreas.

Ildefonso determinou também que, caso os irmãos e sobrinhos de 1º grau se encontram incapazes de sustento próprio, a fundação deverá prover assistência, desde que a condição financeira seja provada judicialmente e eles prestem serviços à instituição.

A morte do fazendeiro ocorreu em agosto de 2022, em decorrência de uma insuficiência respiratória.

Com a abertura do testamento, os inventariantes, os indicados para gerenciar a fundação, parentes e Ministério Público do Acre, estão sendo convocados a se manifestarem.

Atualmente, a ação tramita na Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Rio Branco. Após a realização do inventário, o processo seguirá para a possível aprovação.