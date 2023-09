Moradora de Goiânia emociona a internet ao revelar presente inesperado que ganhou da avó

O gesto de uma avó, ao dar um presente generoso para neta que estava retornando para Goiânia, foi capaz de emocionar internautas e viralizar nas redes sociais. O relato foi compartilhado no X, antigo Twitter, na terça-feira (12).

Na postagem, a mulher conta que estava prestes a voltar para a capital goiana quando foi surpreendida com um agrado inesperado: uma mini bolsa feita à mão.

“Minha avó fez uma bolsinha para me dar de presente, antes que eu voltasse pra Goiânia. Ela disse: fecha os olhos e abre as mãos!”, escreveu.

No entanto, ao abrir o conteúdo, uma surpresa foi vista pela mulher, que acabou se deparando com um papel, em que estava escrito uma oração, além de R$ 500.

De acordo com a neta, a avó afirmou que o dinheiro serviria para que ela fizesse uma “merenda” enquanto aguardava o voo no aeroporto.

Ainda na postagem, ela salientou que a familiar juntou a quantia por meses e que é uma artesã aposentada, mas segue trabalhando como feirante.

A publicação já conta com mais de 108,5 mil visualizações e mais de 6 mil curtidas na plataforma.

Nos comentários, muitos internautas se emocionaram com a atitude da idosa e até relembraram das próprias avós.

“Ai isso é muito fofinho. Fico boiolinha com histórias de vó”, escreveu uma.

“Nossa, isso era muito a cara da minha avó”, disparou outra.

Veja:

minha avó fez uma bolsinha pra me dar de presente antes que eu voltasse pra Goiânia, ela disse:

– fecha os olhos e abre as mãos!

– aqui ó é pra merendar no aeroporto…

✨ na bolsinha tinha um papel fechadinho com uma oração e dentro dele 500 reais, da merenda sabe 🥺✨ ai vó! pic.twitter.com/E6kXPErA8i

— iaanks (@vaidiabona) September 12, 2023