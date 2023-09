Sucesso nas redes sociais, jovem de Anápolis é comparado ao cantor João Gomes

O jovem Edu Rocha, estudante de educação física em Anápolis, tem feito sucesso nas redes sociais, ao postar vídeos mostrando diferentes passos de dança.

No entanto, um dos fatores responsáveis pela boa repercussão é bem peculiar.

Isso porque, nos comentários, os usuários estão comparando o produtor de conteúdos com o cantor João Gomes, pela fisionomia.

No TikTok, a publicação de maior sucesso do estudante é uma ‘demonstração de habilidade’ de Edu Rocha, ao performar a coreografia da música “Montagem Anos 2000 – Anos 90”, do DJ Arana.

Nela, o jovem acumula mais de 200 mil visualizações, 35 mil curtidas e diversos comentários. Dentro deles, estão várias comparações e piadas relacionando o estudante com o cantor.

“João Gomes tá impossível esses dias” e “Oxi, o João Gomes virou dançarino agora” foram algumas das colocações dos usuários.

O que poderia ser um incômodo para muitos acabou se tornando um motivo de felicidade para Edu. O estudante até postou um outro vídeo, fazendo uma brincadeira com fotos de si mesmo e do cantor pernambucano.