Talvez por essa você não esperava, mas os motoristas de aplicativo possuem um certo linguajar próprio, que podemos até dizer que são alguns códigos para conversarem entre si.

Mas não se assuste! Não é algo como o código morse ou um enigma escondido a 7 chaves. Trata-se de uma forma de abreviação ao se referir a certas coisas e situações.

Para quem não conhece, pode soar estranho, mas para os motoristas faz muito sentido (e podem até ser engraçados). Veja!

6 palavras que os motoristas de aplicativo falam e só passageiros espertos conhecem:

1. Pé de rato

Caso você ouça algum motorista se referindo a algum passageiro como pé de rato, atente-se!

Esse termo é usado para classificar os usuários que costumam dar golpes, como não pagar as corridas. Curioso, né?

2. Bezerro

Bezerro é o código para tratar dos passageiros que fazem propostas indecorosas e sexuais aos motoristas de aplicativo.

3. Pax

Pax talvez seja o linguajar mais conhecido e usado, principalmente por meio de troca de mensagens entre os motoristas.

Basicamente, essas três letras são uma abreviação (curiosa) para passageiro.

4. PF

Não sabemos ao certo, ao pé da letra, o que está por trás dessa sigla, mas, sem rodeios, ela se refere a aquela situação quando o motorista faz corrida por fora do aplicativo, combinado com o pax no off.

Normalmente, essa é uma forma do passageiro pagar menos e o motorista faturar mais, já que não precisa descontar as taxas do app.

5. Pool

As corridas compartilhadas também não escaparam do dicionário dos motoristas!

Isso quer dizer que aquelas viagens em que os usuários dividem o trajeto com outras pessoas no mesmo percurso, afim de pagar mais barato, são chamadas de “pool” entre os motoristas.

Pode ser que o código derivou do inglês, já que “pool” significa “piscina”.

6. Uberanha

Encerrando nossa lista dos dialetos, “uberanha” é mais uma forma de se referir aos passageiros, mas esses são bem especificados.

Trata-se daqueles usuários que gostam de ter relações íntimas com os motoristas, sendo trocas de beijos, toques físicos e assim por diante.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!