Estudante de medicina viraliza mostrando como foi o primeiro dia de aula em Anápolis

Uma estudante de medicina viralizou no Instagram compartilhando como foi o primeiro dia de aula em uma faculdade, localizada em Anápolis.

Maria Clara é bem conhecida nas redes sociais por ser uma das trigêmeas do perfil “Coisas de Trigêmeas”, que já acumula mais de 9 milhões de seguidores no TikTok. As irmãs viviam juntas em Goiânia, quando Kaká – como é chamada – precisou se mudar.

Agora, em Anápolis, a querida das redes sociais tem compartilhado a rotina detalhada na universidade. No vídeo em questão, ela começou mostrando a chegada na cidade e a recepção pela ‘madrinha’ do curso.

Depois, foi o momento de acolhida, onde os veteranos recebem os calouros com a banda da atlética do curso. “Sim gente, é muita gente. Fomos fazer uma tour pela faculdade, nos laboratórios e eu não pude filmar muita coisa porque não podia filmar”, disse.

Nas cenas, Kaká mostra os detalhes da biblioteca da faculdade e da lanchonete. Mas o que mais chamou a atenção dos internautas foi o ‘pós-aula’. A goiana, juntamente dos demais calouros, foram para o tradicional bar universitário, Seu João, para passarem por um ‘trote’.

O evento é bem comum para os novatos e, nesta ocasião, Maria Clara teve o corpo coberto com frases, inclusive a palavra ‘bixa’ – que é a forma humorada que os veteranos do curso de medicina se referem aos recém-chegados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaká/Maria Clara (@_kaka_study_)

A publicação ultrapassou a marca de 174 mil visualizações, além de 17 mil curtidas.