Quase 20 municípios goianos devem receber chuva neste final de semana; veja quais

Para este final de semana, a chuva já pode dar as caras em quase 20 municípios de Goiás, trazendo um pequeno alívio do calorão. A combinação calor e umidade pode favorecer pancadas de chuvas isoladas, sendo estas acompanhadas de rajadas de ventos.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), em boletim divulgado nesta sexta-feira (15).

Para o sábado (16), espera-se que as chuvas atinjam as cidades goianas com uma intensidade que varia de baixa a moderada, com o destaque ficando por conta de Itumbiara, Jataí e Formosa – que podem contar com cerca de 5 mm ao longo do dia, liderando a previsão para o estado.

Goiânia e Anápolis devem registrar 4 e 3 mm, respectivamente. Rio Verde, Luziânia, Três Ranchos, Ipameri, Cristalina, Pirenópolis, Ouvidor, Goiandira, Cumari, Nova Aurora, Santa Helena e Davinópolis também irão variar entre os mesmos 3 e 4 mm.

No domingo (17), o volume de água deve ser reduzido consideravelmente, com a expectativa de não passar dos 2 mm em nenhum dos municípios.

Na contramão das chuvas, a população deve se atentar para outro fator importante: as fortes ondas de calor que irão marcar este final de semana em Goiás, com destaque especial para Porangatu – que deve registrar 39 °C de máxima, com a mínima de 23 °C já neste sábado.

O restante do estado não estará sujeito a tamanhos extremos, mas também deve ter os termômetros esquentados. Para a capital, as temperaturas poderão flutuar de 19°C até 31°C.

O cenário para Anápolis é bastante similar, com índices que podem sair de 18°C e chegar até os 30°C.